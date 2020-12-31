Алан Патрик - автор лучшего гола Шахтера в 2020 году - ВИДЕО
Положил красиво Бенфике
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По итогам голосования болельщиков, лучшим был признан гол Алана Патрика, который он забил в ворота "Бенфики" в ответном матче 1/16 финала Лиги (3:3).
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Источник:ФК Шахтер
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31.12.2020 в 18:17
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