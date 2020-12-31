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Алан Патрик - автор лучшего гола Шахтера в 2020 году - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Положил красиво Бенфике

Алан Патрик - автор лучшего гола Шахтера в 2020 году - ВИДЕО
Новина українською

"Шахтер" подвел итоги конкурса на лучший гол 2020 года.

По итогам голосования болельщиков, лучшим был признан гол Алана Патрика, который он забил в ворота "Бенфики" в ответном матче 1/16 финала Лиги (3:3).

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В статье: Алан Патрик Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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satellite (Харьков)
31.12.2020 в 18:17
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