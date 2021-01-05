Екатерина Монзуль. Видео изнутри. Как она управляет игрой?

Украинский футбол в последнее время ассоциируют с именем Екатерины Монзуль.

Она отсудила множество топовых поединков с участием "Динамо" и "Шахтера". В прошлом году даже дебютировала в Лиге Европы . Ее критикуют и расхваливают. А УЕФА отмечает Монзуль как прогрессивного арбитра.

Эмоциональные и откровенные эпизоды с Екатериной Монзуль смотрите в материале Football Hub.