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Екатерина Монзуль. Видео изнутри. Как она управляет игрой?

Украинские
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Самые интересные моменты с участием Екатерины Монзуль

Екатерина Монзуль. Видео изнутри. Как она управляет игрой?
Новина українською

Украинский футбол в последнее время ассоциируют с именем Екатерины Монзуль.

Она отсудила множество топовых поединков с участием "Динамо" и "Шахтера". В прошлом году даже дебютировала в Лиге Европы. Ее критикуют и расхваливают. А УЕФА отмечает Монзуль как прогрессивного арбитра.

Эмоциональные и откровенные эпизоды с Екатериной Монзуль смотрите в материале Football Hub.

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В статье: Екатерина Монзуль
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