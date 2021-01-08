Инсайды из УПЛ, будущее Коваленко и легионеров, Заруба Сенькива с Болотниковым.ТаТоТаке №202

В первом выпуске нового года Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский отвечают на самые актуальные из ваших вопросов, делятся инсайдами из лагерей ведущих клубов УПЛ, рассказывают о потенциальных трансферах лучших украинских легионеров и представляют хит-парад лучших цитат ТаТоТаке в 2020-м

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