Инсайды из УПЛ, будущее Коваленко и легионеров, Заруба Сенькива с Болотниковым.ТаТоТаке №202
Первый в новом году выпуск шоу
В первом выпуске нового года Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский отвечают на самые актуальные из ваших вопросов, делятся инсайдами из лагерей ведущих клубов УПЛ, рассказывают о потенциальных трансферах лучших украинских легионеров и представляют хит-парад лучших цитат ТаТоТаке в 2020-м
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- Спиваковский отвечает Стороженко
- Лучшие цитаты ведущих ТаТоТаке в 2020-м
- Подводим итоги рубрики ШТТ и даем новое задание
- Ставка от Сенькива
- Не забудьте лайкнуть наш клип!
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