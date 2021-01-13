Милевский - переход в Барсу, правда о турецких сборах, пранк с Алиевым, секс в самолете. Интервью от ТаТоТаке

Новичок " Миная " и экс-форвард "Динамо" Артем Милевский откровенно пообщался с Михаилом Спиваковским и Андреем Сенькивым.

Переезд в Ужгород, а не Львов, табу на политические темы, золотая клетка Суркиса, пропащий 2014-й, создание своего ютуб-канала, разница с Алиевым, причуды Гиоане, боязнь садиться за руль, секс. Ну, вы уже поняли - вышло горячо!