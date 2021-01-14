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Як гравці і президент Вереса щедрівку співали - ВІДЕО

Украинские
(1 голосов)

Вітання зі святами від Вереса

Як гравці і президент Вереса щедрівку співали - ВІДЕО
Новина українською

Гравці і президент "Вереса" привітали всіх зі старим Новим роком.

Причому привітали не просто так, а подарували щедрівку.

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В статье: Верес (Ровно)
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