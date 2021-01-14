Як гравці і президент Вереса щедрівку співали - ВІДЕО
Вітання зі святами від Вереса
Гравці і президент "
Причому привітали не просто так, а подарували щедрівку.
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