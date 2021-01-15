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Как Заря польскому аутсайдеру проиграла. Заря - Пяст 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор матча

Как Заря польскому аутсайдеру проиграла. Заря - Пяст 1:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Заря" провела свой второй спарринг на турецких сборах.

В пятницу луганчане потренировались с аутсайдером польской Экстраклясы "Пястом".

Матч сложился для команды Скрипника не лучшим образом – луганчане проиграли со счётом 1:2.

О том, что и как происходило на поле – смотрите в видеообзоре.

"Заря" - "Пяст" 1:2

Голы: Юрченко 85 (пен.) - Хук 6, Липски 57

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В статье: Заря (Луганск) Пяст (Польша)
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