Как Заря польскому аутсайдеру проиграла. Заря - Пяст 1:2. Видео голов и обзор матча

"Заря" провела свой второй спарринг на турецких сборах.

В пятницу луганчане потренировались с аутсайдером польской Экстраклясы "Пястом".

Матч сложился для команды Скрипника не лучшим образом – луганчане проиграли со счётом 1:2.

О том, что и как происходило на поле – смотрите в видеообзоре.

"Заря" - "Пяст" 1:2

Голы: Юрченко 85 (пен.) - Хук 6, Липски 57