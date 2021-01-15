Как Заря польскому аутсайдеру проиграла. Заря - Пяст 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
"Заря" провела свой второй спарринг на турецких сборах.
В пятницу луганчане потренировались с аутсайдером польской Экстраклясы "Пястом".
Матч сложился для команды Скрипника не лучшим образом – луганчане проиграли со счётом 1:2.
О том, что и как происходило на поле – смотрите в видеообзоре.
Голы: Юрченко 85 (пен.) - Хук 6, Липски 57
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Яя Туре войдет в тренерский штаб Олимпика
- Милевский рассказал, как Маркевич был "хорошим полицейским" для него с Алиевым в сборной
- МЮ - новый лидер, Арсенал лишь одиннадцатый. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Заря в спарринге проиграла аутсайдеру польской Экстраклясы
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...