Как Луческу Григорчука обыграл. Динамо - Шахтер Солигорск 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Киевское Динамо провело свой второй спарринг на сборах в ОАЭ.
В четверг 21 января подопечные Луческу померялись силами с чемпионом Беларуси – Шахтером Романа Григорчука.
В итоге, победа осталась за украинской командой – во втором тайме киевлян забили два сухих гола.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Клейтон (51), Цыганков (78)
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