Как Луческу Григорчука обыграл. Динамо - Шахтер Солигорск 2:0. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо провело свой второй спарринг на сборах в ОАЭ.

В четверг 21 января подопечные Луческу померялись силами с чемпионом Беларуси – Шахтером Романа Григорчука.

В итоге, победа осталась за украинской командой – во втором тайме киевлян забили два сухих гола.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо - Шахтер (Солигорск, Беларусь) 2:0

Голы: Клейтон (51), Цыганков (78)