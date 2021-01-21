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Как Луческу Григорчука обыграл. Динамо - Шахтер Солигорск 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Как Луческу Григорчука обыграл. Динамо - Шахтер Солигорск 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Киевское Динамо провело свой второй спарринг на сборах в ОАЭ.

В четверг 21 января подопечные Луческу померялись силами с чемпионом Беларуси – Шахтером Романа Григорчука.

В итоге, победа осталась за украинской командой – во втором тайме киевлян забили два сухих гола.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Динамо - Шахтер (Солигорск, Беларусь) 2:0

Голы: Клейтон (51), Цыганков (78)

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В статье: Шахтер (Солигорск) Динамо (Киев)
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