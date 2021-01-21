Первый матч года. Шахтер - Лех 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В четверг 21 января "Шахтер" провел свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником "горняков" был польский "Лех".
Первая игра в году далась подопечным Каштру нелегко. "Горняки" пропустили первыми и отыгрались на последней минуте матча, да и то с пенальти.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Гол: Коваленко (90, п) - Мархвинськи 58
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