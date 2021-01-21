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Первый матч года. Шахтер - Лех 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Первый матч года. Шахтер - Лех 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В четверг 21 января "Шахтер" провел свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником "горняков" был польский "Лех".

Первая игра в году далась подопечным Каштру нелегко. "Горняки" пропустили первыми и отыгрались на последней минуте матча, да и то с пенальти.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Шахтер" - "Лех" 1:1

Гол: Коваленко (90, п) - Мархвинськи 58

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В статье: Шахтер (Донецк) Лех (Познань)
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