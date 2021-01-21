Первый матч года. Шахтер - Лех 1:1. Видео голов и обзор матча

В четверг 21 января "Шахтер" провел свой первый спарринг на турецком сборе. Соперником "горняков" был польский "Лех".

Первая игра в году далась подопечным Каштру нелегко. "Горняки" пропустили первыми и отыгрались на последней минуте матча, да и то с пенальти.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Шахтер" - "Лех" 1:1

Гол: Коваленко (90, п) - Мархвинськи 58