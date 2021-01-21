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ТМ. Днепр-1 - Спартак Суботица 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

ТМ. Днепр-1 - Спартак Суботица 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Днепр-1" провел свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В четверг 21 января днепряне сыграли с сербским "Спартаком" из Суботицы.

Днепряне не лучшим образом провели первый тайм, пропустив закономерный гол, однако после перерыва активизировались и смогли вырвать ничью.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Днепр-1" - "Спартак" (Суботица, Сербия) 1:1

Голы: Довбик (61) - Среткович (25)

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В статье: СК Днепр-1 Спартак (Суботица)
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