ТМ. Днепр-1 - Спартак Суботица 1:1. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" провел свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В четверг 21 января днепряне сыграли с сербским "Спартаком" из Суботицы.

Днепряне не лучшим образом провели первый тайм, пропустив закономерный гол, однако после перерыва активизировались и смогли вырвать ничью.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Днепр-1" - "Спартак" (Суботица, Сербия) 1:1

Голы: Довбик (61) - Среткович (25)