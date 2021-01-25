ТМ. Днепр-1 - Чукарички 2:0. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" провел свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В понедельник 25 января днепряне сыграли с сербским клубом "Чукарички".

Матч закончился победой украинской команды со счетом 2:0. А о всех перепетиях игры можно узнать из данного видеообзора.

"Днепр-1" - "Чукарички" (Белград, Сербия) 2:0

Голы: Довбик (23, 45, с пенальти).