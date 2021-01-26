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Десна - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Десна - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

В понедельник 25 января "Десна" провела свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперниками черниговцев был сербский "Партизан".

Черниговцы на фоне соперника выглядели тяжеловато и закономерно проиграли с минимальным счетом.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Десна - Партизан (Белград, Сербия) 0:1

Гол: 54

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В статье: Партизан (Белград) Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.01.2021 в 07:14
Подякуйте що не німці...
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.01.2021 в 04:27
Дурний заголовок, огидний! Ну не можна ж по приколу писати таке, повинна ж бути якась внутрішня відповідальність у авторів, що не всім можна бавитись. Якийсь божевільний інфантилізм.
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