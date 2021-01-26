Десна - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча

В понедельник 25 января "Десна" провела свой первый спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперниками черниговцев был сербский "Партизан".

Черниговцы на фоне соперника выглядели тяжеловато и закономерно проиграли с минимальным счетом.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Десна - Партизан (Белград, Сербия) 0:1

Гол: 54