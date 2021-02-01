Аплодисменты, слезы, трогательная речь - как Коваленко прощался с Шахтером
Виктор переехал в Италию
Виктор Коваленко покидает "Шахтер" и
Вашему вниманию - трогательное видео, посвященное прощанию Виктора Коваленко с "Шахтером".
Эмоциональная речь, семья и продолжительные аплодисменты.
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Комментарии (7)
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Maldini (Киев)
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Kela (Одесса)
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