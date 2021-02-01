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Аплодисменты, слезы, трогательная речь - как Коваленко прощался с Шахтером

Украинские
(1 голосов)

Виктор переехал в Италию

Аплодисменты, слезы, трогательная речь - как Коваленко прощался с Шахтером
Новина українською

Виктор Коваленко покидает "Шахтер" и продолжит карьеру в "Аталанте".

Вашему вниманию - трогательное видео, посвященное прощанию Виктора Коваленко с "Шахтером".

Эмоциональная речь, семья и продолжительные аплодисменты.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (7)
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Maldini (Киев)
01.02.2021 в 20:07
Коваленко и в Шахтёре не выделялся,но в Италии,благодаря климату,может и заиграет...в дубле!!!
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 19:42
Поплакала телка даунецкая)))
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+1
-1
kuandrew (Львов)
01.02.2021 в 19:54
Боже, який же ти убогий...(((
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 19:37
Какой сильный коллектив!!!
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 19:30
Хороший парень!
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+2
0
baco40
01.02.2021 в 19:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Kela (Одесса)
01.02.2021 в 19:25
позитивный фильм
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+1
0


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