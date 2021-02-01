  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Все голы Коваленко за Шахтер - ВИДЕО
В тренде

Все голы Коваленко за Шахтер - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Выбираем лучший из 32-х

Все голы Коваленко за Шахтер - ВИДЕО
Новина українською

Виктор Коваленко покидает "Шахтер" и продолжит карьеру в "Аталанте".

Клубный Youtube-канал "горняков" по этому случаю сделал нарезку всех голов хавбека за донецкую команду.

Смотрим каждый из 32 голов игрока и выбираем лучший.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2021 в 21:20
60% голову на пустые ворота выкатили ему,ещё 30% это выходы,10,% трудовые и красивые! Может парень
Ответить
+1
0
lucky_guy
01.02.2021 в 20:39
Самые памятные это победный Динамо 2-1 и гол в ворота Шальке на выезде.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...