Все голы Коваленко за Шахтер - ВИДЕО
Выбираем лучший из 32-х
Виктор Коваленко покидает "Шахтер" и
Клубный Youtube-канал "горняков" по этому случаю сделал нарезку всех голов хавбека за донецкую команду.
Смотрим каждый из 32 голов игрока и выбираем лучший.
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2021 в 21:20
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+1
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lucky_guy
01.02.2021 в 20:39
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