  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Закончили сбор на мажорной ноте. Динамо - БАТЭ 5:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Закончили сбор на мажорной ноте. Динамо - БАТЭ 5:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Закончили сбор на мажорной ноте. Динамо - БАТЭ 5:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Игровая программа подготовки киевского "Динамо" ко второй части сезона завершилась сегодня контрольным матчем с БАТЭ (Борисов, Беларусь).

Поединок закончился уверенной победой киевлян.

Вашему вниманию обзор забитых мячей и ярких моментов матча.

"Динамо" (Киев, Украина) - БАТЭ (Борисов, Беларусь) 5:2
Голы: Цыганков 7, де Пена 20, Копытович 24 (авт.), Дуэлунн 84, Родригес 88 - Умаров 78, Сорока 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БАТЭ (Борисов) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...