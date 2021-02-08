Закончили сбор на мажорной ноте. Динамо - БАТЭ 5:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Игровая программа подготовки киевского "Динамо" ко второй части сезона завершилась сегодня контрольным матчем с БАТЭ (Борисов, Беларусь).
Поединок закончился уверенной победой киевлян.
Вашему вниманию обзор забитых мячей и ярких моментов матча.
Голы: Цыганков 7, де Пена 20, Копытович 24 (авт.), Дуэлунн 84, Родригес 88 - Умаров 78, Сорока 86
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