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Easy. Маккаби ТА – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Easy. Маккаби ТА – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер сыграл свой первый, выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с Маккаби ТА.

На старте поединка израильская команда выглядела ничем не хуже горняков, и даже забила из офсайд, однако класс команды Каштру дал о себе знать. После банальной, но красивой трехходовки Алан Патрик открыл счет.

Второй тайм до поры до времени проходил в спокойном темпе, и лишь за 15 минут до конца Маккаби пошел на штурм, создал пару отличных моментов, и горняки не пропустили лишь благодаря удаче и Трубину.

Впрочем, последний шаг остался за горняками. Уже в компенсированное время после ошибки хозяев в центре поля Шахтер умчался в контратаку, которую завершил Тете.

2:0, и ответный матч носит характер тренировки с повышенной ответственностью.

Маккаби – Шахтер 0:2

Гол: Алан Патрик (31), Тете (90+2)

Обзор матча:

Гол Алана Патрика:

Гол Тете:

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 00:18
не easy, а изя!
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aleks68
18.02.2021 в 23:54
тупое ЧМО из санта-круз болей за маккаби.
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