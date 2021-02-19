Easy. Маккаби ТА – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча

Шахтер сыграл свой первый, выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с Маккаби ТА.

На старте поединка израильская команда выглядела ничем не хуже горняков, и даже забила из офсайд, однако класс команды Каштру дал о себе знать. После банальной, но красивой трехходовки Алан Патрик открыл счет.

Второй тайм до поры до времени проходил в спокойном темпе, и лишь за 15 минут до конца Маккаби пошел на штурм, создал пару отличных моментов, и горняки не пропустили лишь благодаря удаче и Трубину.

Впрочем, последний шаг остался за горняками. Уже в компенсированное время после ошибки хозяев в центре поля Шахтер умчался в контратаку, которую завершил Тете.

2:0, и ответный матч носит характер тренировки с повышенной ответственностью.

Маккаби – Шахтер 0:2

Гол: Алан Патрик (31), Тете (90+2)

Обзор матча:

Гол Алана Патрика:

Гол Тете: