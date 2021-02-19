Easy. Маккаби ТА – Шахтер 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер сыграл свой первый, выездной поединок 1/16 финала
На старте поединка израильская команда выглядела ничем не хуже горняков, и даже забила из офсайд, однако класс команды Каштру дал о себе знать. После банальной, но красивой трехходовки Алан Патрик открыл счет.
Второй тайм до поры до времени проходил в спокойном темпе, и лишь за 15 минут до конца Маккаби пошел на штурм, создал пару отличных моментов, и горняки не пропустили лишь благодаря удаче и Трубину.
Впрочем, последний шаг остался за горняками. Уже в компенсированное время после ошибки хозяев в центре поля Шахтер умчался в контратаку, которую завершил Тете.
2:0, и ответный матч носит характер тренировки с повышенной ответственностью.
Маккаби – Шахтер 0:2
Гол: Алан Патрик (31), Тете (90+2)
Обзор матча:
Гол Алана Патрика:
Гол Тете:
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