Маккаби ТА – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер играет свой первый, выездной поединок 1/16 финала
На старте поединка израильская команда выглядела ничем не хуже горняков, и даже забила из офсайд, однако класс команды Каштру дал о себе знать. После банальной, но красивой трехходовки Алан Патрик открыл счет.
Маккаби – Шахтер 0:1
Гол: Алан Патрик (31)
Гол Алана Патрика:
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