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Маккаби ТА – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
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Видеообзор поединка

Маккаби ТА – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Новина українською

Шахтер играет свой первый, выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с Маккаби ТА.

На старте поединка израильская команда выглядела ничем не хуже горняков, и даже забила из офсайд, однако класс команды Каштру дал о себе знать. После банальной, но красивой трехходовки Алан Патрик открыл счет.

Маккаби – Шахтер 0:1

Гол: Алан Патрик (31)

Гол Алана Патрика:

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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