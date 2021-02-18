Маккаби ТА – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Шахтер играет свой первый, выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с Маккаби ТА.

На старте поединка израильская команда выглядела ничем не хуже горняков, и даже забила из офсайд, однако класс команды Каштру дал о себе знать. После банальной, но красивой трехходовки Алан Патрик открыл счет.

Маккаби – Шахтер 0:1

Гол: Алан Патрик (31)

Гол Алана Патрика: