Мы возвращаемся на стадион - промо Шахтера к матчу с Маккаби

"Шахтер" презентовал промо-ролик к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби".

В нем клуб акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.

Напомним, что в первом матче в Израили "горняки" взяли верх со счётом 2:0. Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится уже в ближайший четверг, 25 октября.