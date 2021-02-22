Мы возвращаемся на стадион - промо Шахтера к матчу с Маккаби
Промо к матчу от горняков
shakhtar.com
"Шахтер" презентовал промо-ролик к ответному матчу 1/16 финала
В нем клуб акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.
Напомним, что в первом матче в Израили "горняки" взяли верх со счётом 2:0. Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится уже в ближайший четверг, 25 октября.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
22.02.2021 в 22:06
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Alex.696 (Немирів)
22.02.2021 в 22:01
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