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Мы возвращаемся на стадион - промо Шахтера к матчу с Маккаби

Украинские
(1 голосов)

Промо к матчу от горняков

Мы возвращаемся на стадион - промо Шахтера к матчу с Маккаби

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" презентовал промо-ролик к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби".

В нем клуб акцентировал внимание на болельщиках, которым в Украине разрешено посещать еврокубковые поединки.

Напомним, что в первом матче в Израили "горняки" взяли верх со счётом 2:0. Ответная встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится уже в ближайший четверг, 25 октября.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
22.02.2021 в 22:06
ні про що
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Alex.696 (Немирів)
22.02.2021 в 22:01
А я, грішним ділом, подумав що на бамбас-арену повернулись.
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