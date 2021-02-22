Из грязи в князи. Олимпик - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Программу 15-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Олимпик" принимал "Днепр-1".
В первом тайме голов забито не было, а вот после перерыва более уверенно сыграли гости, которые забили дважды.
О всех самых интересных событиях поединка смотрите в видеообзоре.
Гол: Драмме (50 авт.), Булеца (88)
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