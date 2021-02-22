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Из грязи в князи. Олимпик - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Из грязи в князи. Олимпик - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Программу 15-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Олимпик" принимал "Днепр-1".

В первом тайме голов забито не было, а вот после перерыва более уверенно сыграли гости, которые забили дважды.

О всех самых интересных событиях поединка смотрите в видеообзоре.

Олимпик - Днепр-1 0:2

Гол: Драмме (50 авт.), Булеца (88)

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1
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