Из грязи в князи. Олимпик - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Программу 15-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Олимпик" принимал "Днепр-1".

В первом тайме голов забито не было, а вот после перерыва более уверенно сыграли гости, которые забили дважды.

О всех самых интересных событиях поединка смотрите в видеообзоре.

Олимпик - Днепр-1 0:2

Гол: Драмме (50 авт.), Булеца (88)