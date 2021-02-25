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Не мытьем, так катаньем. Как Шахтер забил единственный гол Маккаби – ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Отличился Мораес с пенальти

Не мытьем, так катаньем. Как Шахтер забил единственный гол Маккаби – ВИДЕО

Новина українською

Ответный матч 1/16 финала ЛЕ против Маккаби для Шахтера сложился не лучшим образом.

Гости изрядно потрепали условного фаворита, однако забить так и не смогли. А вот Шахтёр свой гол забил. После быстрого прорыва Тете бразильца сбили в штрафной, ну а пенальти реализовал Мораес.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.02.2021 в 21:54
ШД играли паршиво бразильцы сдохли со своими финтами--Макаби играли лучше просто не повезло могли и выиграть
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
25.02.2021 в 21:58
...А тим часом Рейнджерс розніс Антверпен... Шахтарі хочуть грати в фіналі? Ну-ну...
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0
-1
c99baf (Харьков)
25.02.2021 в 22:00
Согласен, могли,но с каким счётом? Забей "Маккаби" ШД заиграл бы лучше,а так "отскочили"...
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0
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