Не мытьем, так катаньем. Как Шахтер забил единственный гол Маккаби – ВИДЕО
Отличился Мораес с пенальти
Ответный матч 1/16 финала ЛЕ против Маккаби для Шахтера сложился не лучшим образом.
Гости изрядно потрепали условного фаворита, однако забить так и не смогли. А вот Шахтёр свой гол забил. После быстрого прорыва Тете бразильца сбили в штрафной, ну а пенальти реализовал Мораес.
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
25.02.2021 в 21:54
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+2
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Acsakal (Kharkov)
25.02.2021 в 21:58
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c99baf (Харьков)
25.02.2021 в 22:00
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