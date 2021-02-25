Не мытьем, так катаньем. Как Шахтер забил единственный гол Маккаби – ВИДЕО

Ответный матч 1/16 финала ЛЕ против Маккаби для Шахтера сложился не лучшим образом.

Гости изрядно потрепали условного фаворита, однако забить так и не смогли. А вот Шахтёр свой гол забил. После быстрого прорыва Тете бразильца сбили в штрафной, ну а пенальти реализовал Мораес.