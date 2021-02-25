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Выстрадали. Гол Буяльского Брюгге, который вывел Динамо в 1/8 финала ЛЕ - ВИДЕО

Украинские
(7 голосов)

Две команды от Украины проходят в следующий раунд

Выстрадали. Гол Буяльского Брюгге, который вывел Динамо в 1/8 финала ЛЕ - ВИДЕО

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Киевское Динамо сыграло выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с Брюгге.

После домашней ничьей 1:1 киевлянам нужно было обязательно забивать, однако игра у подопечных Луческу долго не клеилась.

Лишь в концовке матча динамовцы активизировались и после красивой комбинации смогли все-таки забить. На 83-й минуте отличился Буяльский.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
26.02.2021 в 00:31
Хто грає той і виграє, Брюгге в першому матчі повезло і вони забили гол у відповідь, тепер часу не хватило. Вітаю Динамо з перемогою!!!
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.02.2021 в 00:24
Хороший гол!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2021 в 00:07
Буня с рыжим --- светлое пятно в тёмном царстве Динамо. То один матч вытягивает, то другой.
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
26.02.2021 в 00:00
от ДК садисты так мучить болейщиков--молодцы скотыняки
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+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.02.2021 в 23:58
Это самая случайня победа, что я только видел за последнее время. Но победителей не судят.)
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+1
-3
EI_Omelchenko (Kiev)
26.02.2021 в 00:00
Везет сильнейшим :)
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.02.2021 в 23:57
Это самая случайная победа, которые я только видел за последнее время. Но победителей не судят. Кто там еще хочет по3.14здеть про цыганского деда?
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+2
-1
Djon (Киев)
25.02.2021 в 23:52
Відмінно Мірча! Так тримати!
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+6
0


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