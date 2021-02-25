Выстрадали. Гол Буяльского Брюгге, который вывел Динамо в 1/8 финала ЛЕ - ВИДЕО
Две команды от Украины проходят в следующий раунд
Киевское Динамо сыграло выездной поединок 1/16 финала
После домашней ничьей 1:1 киевлянам нужно было обязательно забивать, однако игра у подопечных Луческу долго не клеилась.
Лишь в концовке матча динамовцы активизировались и после красивой комбинации смогли все-таки забить. На 83-й минуте отличился Буяльский.
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Комментарии (8)
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vlotko (Броди)
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