Выстрадали. Гол Буяльского Брюгге, который вывел Динамо в 1/8 финала ЛЕ - ВИДЕО

Киевское Динамо сыграло выездной поединок 1/16 финала Лиги Европы с Брюгге.

После домашней ничьей 1:1 киевлянам нужно было обязательно забивать, однако игра у подопечных Луческу долго не клеилась.

Лишь в концовке матча динамовцы активизировались и после красивой комбинации смогли все-таки забить. На 83-й минуте отличился Буяльский.