С шедевром Тотовицкого. Десна – Ингулец 3:0. Обзор матча, видео голов
Такие бы голы - и чаще
Десна
В следующем туре команда Александра Рябоконя сыграет на выезде с еще одним аутсайдером - "Рухом", а подопечные Сергея Лавриненко дома примут "Колос".
16 тур УПЛ
Десна (Чернигов) - Ингулец (Петрово) 3:0
Голы: Тотовицкий (34), Гитченко (57), Ермаков (83)
Обзор поединка
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