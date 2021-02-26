С шедевром Тотовицкого. Десна – Ингулец 3:0. Обзор матча, видео голов

"Десна" принимала одного из аутсайдеров украинского чемпионата - петровский " Ингулец ", который идет на 4 месте с конца и бороться за выживание.

В следующем туре команда Александра Рябоконя сыграет на выезде с еще одним аутсайдером - "Рухом", а подопечные Сергея Лавриненко дома примут "Колос".

16 тур УПЛ

Десна (Чернигов) - Ингулец (Петрово) 3:0

Голы: Тотовицкий (34), Гитченко (57), Ермаков (83)

Обзор поединка