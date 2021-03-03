Верес - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

Луганская Заря стала первым полуфиналистом Кубка Украины сезона 2020/2021.

В непростом матче луганчане на выезде одолели перволиговский Верес.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес - Заря 1:2

Голы: Шестаков (18 пен) - Иванисеня (25), Кочергин (59)