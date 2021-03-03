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Верес - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Верес - Заря 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/veres.club

Новина українською

Луганская Заря стала первым полуфиналистом Кубка Украины сезона 2020/2021.

В непростом матче луганчане на выезде одолели перволиговский Верес.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес - Заря 1:2

Голы: Шестаков (18 пен) - Иванисеня (25), Кочергин (59)

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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