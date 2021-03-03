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Бойко и немного удачи. ВИДЕО серии пенальти матча Динамо - Колос

Украинские
(1 голосов)

Киевляне прошли в полуфинал лишь в серии пенальти

Бойко и немного удачи. ВИДЕО серии пенальти матча Динамо - Колос

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо и ковалевский Колос в очном матче разыгрывали путевку в полуфинал Кубка Украины.

Поединок был упорным, дело дошло до серии послематчевых пенальти, где Бойко и немного удачи протянули киевлян в следующую стадию.

Самое интересное, а именно – серия пенальти – в данном видеообзоре.

Динамо - Колос 0:0 (4:3 пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 21:24
Договірна на 100,,,%,
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0
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
03.03.2021 в 21:17
У Гавріша нова шуба
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 22:06
А у Леднева что?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
03.03.2021 в 21:13
Удача - то таке. Лєднєв повз ворота та Ільін теж повз ворота. Але Бойко взяв 2 удари, а Волинець - 1. Тож це заслуга саме Бойка, а не якоїсь там удачі. Зокрема Бойко взяв один удар по центру воріт, а Волинець на точно такий удар завалився вбік, відкривши шлях м'ячу. От цей сейв все і вирішив.
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+2
-1


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