Бойко и немного удачи. ВИДЕО серии пенальти матча Динамо - Колос
Киевляне прошли в полуфинал лишь в серии пенальти
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо и ковалевский Колос в очном матче разыгрывали путевку в полуфинал Кубка Украины.
Поединок был упорным, дело дошло до серии послематчевых пенальти, где Бойко и немного удачи протянули киевлян в следующую стадию.
Самое интересное, а именно – серия пенальти – в данном видеообзоре.
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Комментарии (4)
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Footballfanua (Херсон)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
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Лекарь (село Дарница)
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Acsakal (Kharkov)
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