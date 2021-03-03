Динамо - Колос 0:0, 4:3 пен. Видеообзор матча и серия пенальти

Киевское Динамо и ковалевский Колос в очном матче разыгрывали путевку в полуфинал Кубка Украины.

Поединок был упорным, дело дошло до серии послематчевых пенальти, где Бойко и немного удачи протянули киевлян в следующую стадию.

Обзор матча и серию пенальти смотрите в данном видеообзоре.