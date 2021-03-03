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Динамо - Колос 0:0, 4:3 пен. Видеообзор матча и серия пенальти

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо - Колос 0:0, 4:3 пен. Видеообзор матча и серия пенальти

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо и ковалевский Колос в очном матче разыгрывали путевку в полуфинал Кубка Украины.

Поединок был упорным, дело дошло до серии послематчевых пенальти, где Бойко и немного удачи протянули киевлян в следующую стадию.

Обзор матча и серию пенальти смотрите в данном видеообзоре.

Динамо - Колос 0:0 (4:3 пен.)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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kudеsnik (Киев)
04.03.2021 в 01:08
а VAR там не сплужил? Вроде ж опасная игра у Динамо в своей штрафной?!
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0
-1
E.M.O.S.H. (Харьков)
03.03.2021 в 22:38
Бойко тянет Динамо в полуфинал кубка 2021... а что там Миля? Где?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 21:46
Колос сам виноват в проиграше доверили бить пенальти игроку который не забил Минаю и ДК не забил а так молодцы сделали нервы ДК обделались
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0
-1


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