Динамо - Колос 0:0, 4:3 пен. Видеообзор матча и серия пенальти
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо и ковалевский Колос в очном матче разыгрывали путевку в полуфинал Кубка Украины.
Поединок был упорным, дело дошло до серии послематчевых пенальти, где Бойко и немного удачи протянули киевлян в следующую стадию.
Обзор матча и серию пенальти смотрите в данном видеообзоре.
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Комментарии (3)
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kudеsnik (Киев)
04.03.2021 в 01:08
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E.M.O.S.H. (Харьков)
03.03.2021 в 22:38
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alex.belogubko (одесса)
03.03.2021 в 21:46
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