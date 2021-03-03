Гол Агробизнеса, который выбил Шахтер из Кубка Украины - ВИДЕО

давненько не видел в деле Пятова и уже немного отвык от этих его постоянных выдергиваний из ворот, что при навесах, что при выходах один на один. Он выбегает, потом понимает, что зря бежал, пятится назад, застывает в полупозиции и уже отыгран. Мужику под сраку лет, а все одно и тоже из раза в раз. Ты либо выходишь, либо не выходишь, зачем мечешься , как рыба на нересте?