Гол Агробизнеса, который выбил Шахтер из Кубка Украины - ВИДЕО
Вот это поворот
ФК Шахтер
Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины, вылетев от Агробизнеса.
Единственный гол в матче был забит в овертайме.
Вашему вниманию – разящий удар Семенца.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины
- Бойко и немного удачи. ВИДЕО серии пенальти матча Динамо - Колос
- Наставник Колоса Костышин был удален в матче с Динамо
- Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sashik (Baltimore)
04.03.2021 в 00:18
Ответить
+1
0
Viktt (К-Ш)
03.03.2021 в 23:41
Ответить
+1
0
Кююмалайнен (Київ)
03.03.2021 в 23:19
Ответить
+2
0
TJSoccer (Харьков)
03.03.2021 в 23:10
Ответить
+1
0
свалява city (свалява)
03.03.2021 в 22:59
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:31
Ответить
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 22:01
Ответить
+6
0
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 22:03
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:57
Ответить
+4
0
Neon11 (Ахтырка)
03.03.2021 в 21:47
Ответить
+8
-1
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:38
Ответить
+1
-1
команид (Киев)
03.03.2021 в 21:46
Ответить
+2
-2
Федотов Артем (Харьков)
03.03.2021 в 21:45
Ответить
+2
-2
Cerega15 (Kherson)
03.03.2021 в 21:44
Ответить
+2
-3
Djon (Киев)
03.03.2021 в 21:43
Ответить
+2
0
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.03.2021 в 21:42
Ответить
+5
-1
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:41
Ответить
+6
0
Cerega15 (Kherson)
03.03.2021 в 22:01
Ответить
+2
0
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 22:02
Ответить
0
0
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 21:40
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...