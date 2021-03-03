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Гол Агробизнеса, который выбил Шахтер из Кубка Украины - ВИДЕО

Украинские
(8 голосов)

Вот это поворот

Гол Агробизнеса, который выбил Шахтер из Кубка Украины - ВИДЕО

ФК Шахтер

Новина українською

Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины, вылетев от Агробизнеса.

Единственный гол в матче был забит в овертайме.

Вашему вниманию – разящий удар Семенца.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Семенец Агробизнес (Волочиск)
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(8 голосов)
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Комментарии (20)
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Sashik (Baltimore)
04.03.2021 в 00:18
дуже сексі гол :) бездоганий
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+1
0
Viktt (К-Ш)
03.03.2021 в 23:41
Пятов побув трішки в ролі Луніна. Посидів в цьому році на лавці, випустили на одну гру в кубковому матчі з нижчоліговою командою розім'ятись, ну і ... нижчолігова команда розім'ялась.))
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+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
03.03.2021 в 23:19
И Пятов такой молодой и юный ПатрИк впереди... (с)
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+2
0
TJSoccer (Харьков)
03.03.2021 в 23:10
Хоч и Ляпов на уровне
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+1
0
свалява city (свалява)
03.03.2021 в 22:59
Хочолава сделал игру....Наверное,это была прощальная его игра...
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 22:31
ахаха! "звьозды" дентиньо и тайсон глазками сопровождают ваню когута, который отдал голевой пас))) каштрулох, и этот сыгранный матч тоже не важен и о нём можно забыть?)))
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+1
-2
Лекарь (село Дарница)
03.03.2021 в 22:01
Хорошая фотка в новости. "Поезд Киев-Шепетовка задерживается на 2 часа"
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+6
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 22:03
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+2
0
football_soccer (Украина)
03.03.2021 в 21:57
давненько не видел в деле Пятова и уже немного отвык от этих его постоянных выдергиваний из ворот, что при навесах, что при выходах один на один. Он выбегает, потом понимает, что зря бежал, пятится назад, застывает в полупозиции и уже отыгран. Мужику под сраку лет, а все одно и тоже из раза в раз. Ты либо выходишь, либо не выходишь, зачем мечешься , как рыба на нересте?
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+4
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
03.03.2021 в 21:47
А що, закономірний рахунок. Колгоспники молодці. Маріупольський Шахтар думав на розслабоні вийти в наступний раунд.
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+8
-1
Footballfanua (Херсон)
03.03.2021 в 22:38
Невже Маріуполський шахтар двічі обіграв реал ,і тащить рейтинг країни?! Олень
Ответить
+1
-1
команид (Киев)
03.03.2021 в 21:46
Дебилы, где розящий удар?
Ответить
+2
-2
Федотов Артем (Харьков)
03.03.2021 в 21:45
Я просто в шоке.а где гол?
Ответить
+2
-2
Cerega15 (Kherson)
03.03.2021 в 21:44
И где же разящий удар?
Ответить
+2
-3
Djon (Киев)
03.03.2021 в 21:43
Де відео голу?
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+2
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.03.2021 в 21:42
Я не то чтоб злорадствую, но бугагага.... восточноевропейская недобарселона :)
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+5
-1
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AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 21:41
Вы уверены что на видео есть гол?
Ответить
+6
0
Cerega15 (Kherson)
03.03.2021 в 22:01
Зато фото в тему.
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+2
0
avatar
AndrewKruk (Київ)
03.03.2021 в 22:02
Уже есть.
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0
0
prostors (Вольногорск)
03.03.2021 в 21:40
ПОЗОР.
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+4
0


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