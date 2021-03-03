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Агробизнес - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Агробизнес - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

fcab.com.ua

Новина українською

Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины, вылетев от перволиговского Агробизнеса.

Полурезервный состав горняков так и не смог забить, в то время как аграрии в овертайме свой шанс реализовали.

В целом, матч получился интересным, с незабитым пенальти, удалением и неожиданной развязкой. О том, как все развивалось, смотрите в нашем видеообзоре.

Агробизнес - Шахтер 1:0
Гол: Богдан Семенец 96

Обзор матча:

Гол Семенца:

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В статье: Шахтер (Донецк) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
03.03.2021 в 23:56
Хочолава на вигляд додав +10 кг
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