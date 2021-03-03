Агробизнес - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины, вылетев от перволиговского Агробизнеса.

Полурезервный состав горняков так и не смог забить, в то время как аграрии в овертайме свой шанс реализовали.

В целом, матч получился интересным, с незабитым пенальти, удалением и неожиданной развязкой. О том, как все развивалось, смотрите в нашем видеообзоре.

Агробизнес - Шахтер 1:0

Гол: Богдан Семенец 96

Обзор матча:

Гол Семенца: