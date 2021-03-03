Агробизнес - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcab.com.ua
Донецкий Шахтер не смог преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Украины, вылетев от перволиговского Агробизнеса.
Полурезервный состав горняков так и не смог забить, в то время как аграрии в овертайме свой шанс реализовали.
В целом, матч получился интересным, с незабитым пенальти, удалением и неожиданной развязкой. О том, как все развивалось, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Богдан Семенец 96
Обзор матча:
Гол Семенца:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дальше - без Шахтера. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины
- Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса
- Бойко и немного удачи. ВИДЕО серии пенальти матча Динамо - Колос
- ВИДЕО, как Беседин воспользовался ошибкой голкипера Львова и забил на первой минуте матча
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
Новости по теме
- 00:43 Украинские 1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
- 21:50 Украинские Защитник Агробизнеса: В матче с Шахтером хотим не только сидеть в штрафной и ждать финального свистка
- 10:13 Прогнозы на футбол Агробизнес - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andyua (Kyiv)
03.03.2021 в 23:56
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...