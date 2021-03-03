Днепр-1 - Александрия 1:1, 3:4 пен. Видео голов, обзор матча и серия пенальти
Видеообзор поединка
instagram.com/fcolexandriya
В матче 1/4 финала Кубка Украины Днепр-1 и Александрия выясняли, кто более достоин полуфинала.
Игра получилась боевая – команды забили по голу, после чего дело перешло в овертайм, а там ив серию пенальти, где больше повезло гостям.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Булеца (79) - Третьяков (62)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Агробизнес - Шахтер 1:0. Время верить в чудеса
- Пробили стену. Динамо - Колос 0:0 / 4:3 пен.
- Цыганков получил травму в матче с Колосом - ВИДЕО
- ВИДЕО, как Беседин воспользовался ошибкой голкипера Львова и забил на первой минуте матча
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...