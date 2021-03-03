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Днепр-1 - Александрия 1:1, 3:4 пен. Видео голов, обзор матча и серия пенальти

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Днепр-1 - Александрия 1:1, 3:4 пен. Видео голов, обзор матча и серия пенальти

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

В матче 1/4 финала Кубка Украины Днепр-1 и Александрия выясняли, кто более достоин полуфинала.

Игра получилась боевая – команды забили по голу, после чего дело перешло в овертайм, а там ив серию пенальти, где больше повезло гостям.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Днепр-1 - Александрия 1:1 (0:0, 3:4 пен)

Голы: Булеца (79) - Третьяков (62)

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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