Хитрый Мирча. Луческу запретил оператору снимать установку перед овертаймом с Колосом - ВИДЕО

В среду 3 марта "Динамо" в непростом поединке вырвало победу в матче 1/4 финала Кубка Украины с "Колосом".

Команды отыграли основное время и овертайм, и в итоге победу киевляне оформили лишь в серии пенальти (0:0, пен 4:3).

Забавный эпизод случился перед началом дополнительного времени, когда Мирча Луческу раздавал на бровке указания своим подопечным, и о том, что говорил тренер, пытался "подсмотреть" один из операторов поединка.

Румынскому специалисту это не понравилось, и он даже прикрикнул на работника ТВ: "Эй, иди отсюда".