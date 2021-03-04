Хитрый Мирча. Луческу запретил оператору снимать установку перед овертаймом с Колосом - ВИДЕО
Для победы все средства хороши
В среду 3 марта "Динамо" в непростом поединке вырвало победу в матче 1/4 финала Кубка Украины с "Колосом".
Команды отыграли основное время и овертайм, и в итоге
Забавный эпизод случился перед началом дополнительного времени, когда Мирча Луческу раздавал на бровке указания своим подопечным, и о том, что говорил тренер, пытался "подсмотреть" один из операторов поединка.
Румынскому специалисту это не понравилось, и он даже прикрикнул на работника ТВ: "Эй, иди отсюда".
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