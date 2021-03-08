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Рух - Десна 0:4. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Рух - Десна 0:4. Видео голов и обзор матча

ФК Десна

Новина українською

17-й тур УПЛ завершился матчем, в котором Рух принимал Десну.

Борьбы в данном поединке не получилось. Гости выиграли за явным преимущество, отгрузив львовянам 4 сухих мяча.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Десна 0:4

Голы: Чепурненко (21), Картушов (43), Будковский (63 пен), Гуцуляк (65)

Обзор матча:

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В статье: Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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