Рух - Десна 0:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
ФК Десна
17-й тур УПЛ завершился матчем, в котором Рух принимал Десну.
Борьбы в данном поединке не получилось. Гости выиграли за явным преимущество, отгрузив львовянам 4 сухих мяча.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Чепурненко (21), Картушов (43), Будковский (63 пен), Гуцуляк (65)
Обзор матча:
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