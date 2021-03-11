Динамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько
Киевское Динамо в рамках 1/8 финала
Команды начали матч активно, при этом гости смотрелись не хуже, а может и лучше хозяев. Именно Вильярреал открыл счет на 30-й минуте после углового и атаки вторым темпом.
В начале второго тайма испанская команда забила второй гол и поставила киевлян на грань катастрофы. Хотя бы один гол Динамо отыграть не сумело и перед ответным матчем шансы киевлян выглядят минимальными.
Динамо – Вильярреал 0:2
Голы: Пау Торрес (30), Рауль Альбиоль (52)
Обзор матча:
Гол Пау Торреса:
Гол Рауля Альбиоля:
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