Динамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Олимпийском проводит свой первый матч против испанского Вильярреала.

Команды начали матч активно, при этом гости смотрелись не хуже, а может и лучше хозяев. Именно Вильярреал открыл счет на 30-й минуте после углового и атаки вторым темпом.

В начале второго тайма испанская команда забила второй гол и поставила киевлян на грань катастрофы. Хотя бы один гол Динамо отыграть не сумело и перед ответным матчем шансы киевлян выглядят минимальными.

Динамо – Вильярреал 0:2

Голы: Пау Торрес (30), Рауль Альбиоль (52)

Обзор матча:

Гол Пау Торреса:

Гол Рауля Альбиоля: