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Динамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Александр Приходько

Новина українською

Киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Олимпийском проводит свой первый матч против испанского Вильярреала.

Команды начали матч активно, при этом гости смотрелись не хуже, а может и лучше хозяев. Именно Вильярреал открыл счет на 30-й минуте после углового и атаки вторым темпом.

Динамо – Вильярреал 0:2

Голы: Пау Торрес (30), Рауль Альбиоль (52)

Гол Пау Торреса:

Обзор первого тайма:

Гол Рауля Альбиоля:

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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