Динамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Александр Приходько
Киевское Динамо в рамках 1/8 финала
Команды начали матч активно, при этом гости смотрелись не хуже, а может и лучше хозяев. Именно Вильярреал открыл счет на 30-й минуте после углового и атаки вторым темпом.
Динамо – Вильярреал 0:2
Голы: Пау Торрес (30), Рауль Альбиоль (52)
Гол Пау Торреса:
Обзор первого тайма:
Гол Рауля Альбиоля:
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