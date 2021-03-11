И снова стандарт. Как Динамо пропустило от Вильярреала - ВИДЕО

Киевское Динамо в рамках 1/8 финала Лиги Европы на Олимпийском проводит свой первый матч против испанского Вильярреала.

Команды начали матч активно, при этом гости смотрелись не хуже, а может и лучше хозяев. Именно Вильярреал открыл счет на 30-й минуте после углового и атаки вторым темпом.