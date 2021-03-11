  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Рома – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
В тренде

Рома – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Рома – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

AS Roma

Новина українською

Шахтер на выезде сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Команды начали матч довольно покойно и чуть ли не первый момент закончился голом – Пеллегрини на 23-й минуте после разрезного паса выскочил на Трубина и пробил мимо вратаря.

Рома – Шахтер 1:0

Гол: Пеллегрини (23)

Гол Пеллегрини:

Обзор первого тайма:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...