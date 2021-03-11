Рома – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Шахтер на выезде сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Команды начали матч довольно покойно и чуть ли не первый момент закончился голом – Пеллегрини на 23-й минуте после разрезного паса выскочил на Трубина и пробил мимо вратаря.

Рома – Шахтер 1:0

Гол: Пеллегрини (23)

Гол Пеллегрини:

Обзор первого тайма: