Рома – Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
AS Roma
Шахтер на выезде сыграл первый матч 1/8 финала
Команды начали матч довольно покойно и чуть ли не первый момент закончился голом – Пеллегрини на 23-й минуте после разрезного паса выскочил на Трубина и пробил мимо вратаря.
Рома – Шахтер 1:0
Гол: Пеллегрини (23)
Гол Пеллегрини:
Обзор первого тайма:
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