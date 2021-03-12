Рома – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
AS Roma
Шахтер на выезде сыграл первый матч 1/8 финала
Команды начали матч довольно покойно и чуть ли не первый момент закончился голом – Пеллегрини на 23-й минуте после разрезного паса выскочил на Трубина и пробил мимо вратаря.
После перерыва Шахтер несколько активизировался, но забить не сумел. А вот Рома за 3 минуты в последней трети тайма забила два гола и довела дело до разгрома. 3:0 – казалось бы неплохие шансы Шахтера растаяли за пару минут и ответный матч кажется почти формальностью.
Рома – Шахтер 3:0
Голы: Пеллегрини (23), Эль-Шаарави (75), Манчини(77)
Обзор матча:
Гол Пеллегрини:
Гол Эль-Шаарави:
Гол Манчини:
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