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Рома – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Рома – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча

AS Roma

Новина українською

Шахтер на выезде сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Команды начали матч довольно покойно и чуть ли не первый момент закончился голом – Пеллегрини на 23-й минуте после разрезного паса выскочил на Трубина и пробил мимо вратаря.

После перерыва Шахтер несколько активизировался, но забить не сумел. А вот Рома за 3 минуты в последней трети тайма забила два гола и довела дело до разгрома. 3:0 – казалось бы неплохие шансы Шахтера растаяли за пару минут и ответный матч кажется почти формальностью.

Рома – Шахтер 3:0

Голы: Пеллегрини (23), Эль-Шаарави (75), Манчини(77)

Обзор матча:

Гол Пеллегрини:

Гол Эль-Шаарави:

Гол Манчини:

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (41)
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aa19464 (Макеевка)
12.03.2021 в 00:29
Ни зашиты ни нападения..Каштру будь мужиком уходи.А то и второе место в Украине проиграеш.
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
12.03.2021 в 00:22
...уф, вошел... Очень надеялся на Шахтер, а он как шарик сдулся, как так можно играть, когда в штрафной 2-х просто не заметил обыграв... Видно у бразильцев свое на уме, просто не узнал команду...
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0
0
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donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:24
Бразильцы думали как им м Фонсекой пообниматься, вместо того что бы играть
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+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
12.03.2021 в 00:05
Пешеходы...На что шахта надеялась в этом матче с такой "самоотдачей"?Приехали просто посмотреть вечный город???
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0
0
schabay (Краснодон)
12.03.2021 в 00:21
НЕ пешеходы, а пижоны. и опять с тренером не угадали...
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+3
-1
Soccerman (Москва)
12.03.2021 в 00:04
без украинской защиты хана... не в тренере дело...его сливают зажравшиеся клоуны... смахывает на какая разница во власти...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
11.03.2021 в 23:59
на этом наши евро матчи закончились --вылетели ДК и ШД --прозьба уберите этих тупых комментаторов у нас ещё есть ответные матчи--клоуны
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.03.2021 в 00:07
таки все так, в т.ч. і про коментаторів: у них понос слів і запор мислення, понабирали по об'яві на Ф1\2\3...
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:59
краще б грали в 1/8 ДК і Шахта між собою. Переваги: 1. в 1/4 було б представництво України. 2. +4 бали в рейтинг УЄФА. А так, як кажуть на Футбол1\2\3, достойно програли: 0:2 і 0:3. Обидва клуби в прольоті...
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:26
Там Рейнджерс очечо набрал на выезде и имеет шанс на проход дальше. Согласен полностью, что Шахта-Динамо было бы лучшее решение для наших клубов, в том состоянии в котором они сейчас, шансы были бы только с Молде...
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0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 23:59
Ограничились 3:0, могли больше, но и так без шансов в ответе с такой обороной...
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0
0
Soccerman (Москва)
12.03.2021 в 00:06
только украинцы в защите могут играть...твари сливают тренера, а деньгу получают не малые... уроды , нет мотивации..
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+1
-1
gagarinmtv
11.03.2021 в 23:58
Рома,молодцы
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+1
-2
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:27
Рома тоже так себе, просто шахта мёртвая... Осталось проиграть в вс Десне, Заре победить у Динамо, и тогда под вопрос поставить даже серебро
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+1
-1
aa19464 (Макеевка)
12.03.2021 в 00:34
Так оно и будет если Каштру оставят.Ахметов сколько будеш терпеть.Команда потеряла игру не бежит И второе место Заря заберет
+1
-1
FCWROVY1 (Kyiv)
11.03.2021 в 23:56
Таке враження що спеціально так грали.в очах трубіна на перших хвилинах якась байдужість.думаю зливали кагтру... я б звільнив каштру після цього матчу най дограють з даріо..
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+1
0
Dardolis (Первомайск)
12.03.2021 в 00:02
Прошли времена, когда так сливают...Кто же им крутые контракты с Европы подгонит когда так опозорились? Тут не Каштру в цене потеряет...а сами игроки свою личную стоимость и зарплату, ведь показали, что команда уровня Серии B максимум...
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0
0
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:28
Не, Срну нельзя ставить. Просто потому что по ходу ради него и сливают Каштру. Там Виллаш Боаш безработный
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0
-1
aa19464 (Макеевка)
12.03.2021 в 00:37
Мне кажется что и Дарио не поможет.Тут надо жесткого мужика который заставит бразильцев бегать и не просто бегать а боротся за каждый мяч.
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+1
-1
mr_bin (Александрия)
11.03.2021 в 23:55
все справедливо - дальше должны играть сильнейшие, а не бразильский карнавал
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:53
Без шансов клоуны
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:53
Рейтинг мы потеряем, Рейнджерс пройдет скорее всего дальше,та они уже ничейку взяли,а мы нихрена не взяли
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 23:53
и кто там хвалил каштру, когда уже давно видно, что он НЕ В СОСТОЯНИИ строить игру с этим составом (тайсон, марлос, мораес, патрик тянут назад)?)))
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:56
Тайсон и Мораес однозначно балласт в команде! Форвард нужен топовый,пускай Ахметов денег выделит на топ напа,а не ноунеймов берут,кто кто,а форвард должен забивать сразу,а не ждать
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2021 в 23:59
а антропометрию в команде кто будет исправлять? сколько голов со стандартов получают эти гномы?
0
-1
avatar
ДВ (Одесса)
11.03.2021 в 23:52
Фонсека таки перехитрил Каштру не поставив Джэко. Витао выходил именно под него.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:52
Моменты нужно реализовывать
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:51
Хорошо что ответные матчи можно не смотреть теперь
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
11.03.2021 в 23:51
Да бл., а ведь кто-то говорил, что дойдём до финала. Ок, признаю теперь, что Каштру можно отправлять в отпуск, бессрочный.
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+3
0
rootf1 (Одесса)
11.03.2021 в 23:49
Позор. Без шансов... При том, что команды рядом в рейтинге уефа. Бразильцев распродать, поменять тренера
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+4
0
avatar
ДВ (Одесса)
11.03.2021 в 23:48
Странно Рома на 3 -0 не наиграла , но наказала за пижонство
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+3
0
vlotko (Броди)
11.03.2021 в 23:46
Я раніше постив, що найкращий варіант при жеребкуванні був розклад ДК - ШД, одна команда точно була б у 1/4 ЛЄ. А так португаломовні - здулися, міні збірна Бразилії тріщить по швах. Фонсека показав, що рано з ним розсталися.
Ответить
+2
0
avatar
ДВ (Одесса)
11.03.2021 в 23:43
Kashtru Go Out !
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.03.2021 в 23:41
Мораес с метра во вратаря бьёт,Витао просто оббегают как дерево
Ответить
+4
0
78syava78 (Харьков)
11.03.2021 в 23:40
Гнать нахрен Каштру. Просто играют пешком
Ответить
+4
0
Термит (Киев)
11.03.2021 в 23:40
До 70-й минуты была интрига. Каштру - дурачок, почему не освежить состав? Рома уже начала прогибаться - выпусти свежих вместо того же Тайсона или Марлоса, они уже еле двигались... Ну и неумение наших вратарей играть на выходах - это уже традиция...Ждем следующий евросезон.
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
11.03.2021 в 23:38
Ліниві бразильські свині.
Ответить
+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
11.03.2021 в 23:37
Уже 3:0, ждём 5:0???
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
11.03.2021 в 23:37
Интересный состав, но тренер не тянет
Ответить
+4
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
11.03.2021 в 23:37
Беруть як бідний в торбу.
Ответить
+2
-2
78syava78 (Харьков)
11.03.2021 в 23:34
Шахтер просто мертвый. Позор
Ответить
+8
0


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