Рома – Шахтер 3:0. Видео голов и обзор матча

Шахтер на выезде сыграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Команды начали матч довольно покойно и чуть ли не первый момент закончился голом – Пеллегрини на 23-й минуте после разрезного паса выскочил на Трубина и пробил мимо вратаря.

После перерыва Шахтер несколько активизировался, но забить не сумел. А вот Рома за 3 минуты в последней трети тайма забила два гола и довела дело до разгрома. 3:0 – казалось бы неплохие шансы Шахтера растаяли за пару минут и ответный матч кажется почти формальностью.

Рома – Шахтер 3:0

Голы: Пеллегрини (23), Эль-Шаарави (75), Манчини(77)

Обзор матча:

Гол Пеллегрини:

Гол Эль-Шаарави:

Гол Манчини: