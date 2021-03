Гол Малиновского попал в топ-5 мячей Аталанты в феврале - ВИДЕО

" Аталанта " определила топ-5 лучших голов команды в феврале.

Попал в подборку и гол украинца Руслана Малиновского в матче 24-го тура итальянской Серии А в ворота "Сампдории".

Сольный проход и точный удар – на это можно посмотреть еще раз. А может и больше.

Mettiamoci comodi e rigustiamoci i 5 gol più belli di febbraio! ???? Quale scegli? ????



Let’s just sit back and enjoy our top 5 goals from February! ???? Which is your favourite one? ????#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/P6RtW2Dyts