Шахтер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Шахтер в ответном матче 1/8
В первом тайме матча Шахтер имел территориальное преимущество, но до действительно острых моментов дело дошло лишь пару раз – 0:0 к перерыву.
В самом начале второго тайма Рома вышла вперед и убила остатки интриги, хоть горняки и быстро сравняли счет.
В концовке матча Майораль оформил дубль и римляне снова обыграли горняков. 5:1 по сумме двух матчей.
Шахтер – Рома 1:2
Голы: Мораес (59) - Майораль (49, 74)
Обзор матча:
Гол Майораля:
Гол Мораеса:
Второй гол Майораля:
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