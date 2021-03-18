Шахтер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

Шахтер в ответном матче 1/8 Лиги Европы пытался отыграть выездные 0:3 у Ромы.

В первом тайме матча Шахтер имел территориальное преимущество, но до действительно острых моментов дело дошло лишь пару раз – 0:0 к перерыву.

В самом начале второго тайма Рома вышла вперед и убила остатки интриги, хоть горняки и быстро сравняли счет.

В концовке матча Майораль оформил дубль и римляне снова обыграли горняков. 5:1 по сумме двух матчей.

Шахтер – Рома 1:2

Голы: Мораес (59) - Майораль (49, 74)

Обзор матча:

Гол Майораля:

Гол Мораеса:

Второй гол Майораля: