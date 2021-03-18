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Шахтер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Рома 1:2. Видео голов и обзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Шахтер в ответном матче 1/8 Лиги Европы пытался отыграть выездные 0:3 у Ромы.

В первом тайме матча Шахтер имел территориальное преимущество, но до действительно острых моментов дело дошло лишь пару раз – 0:0 к перерыву.

В самом начале второго тайма Рома вышла вперед и убила остатки интриги, хоть горняки и быстро сравняли счет.

В концовке матча Майораль оформил дубль и римляне снова обыграли горняков. 5:1 по сумме двух матчей.

Шахтер – Рома 1:2

Голы: Мораес (59) - Майораль (49, 74)

Обзор матча:

Гол Майораля:

Гол Мораеса:

Второй гол Майораля:

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (25)
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фрілансер (Львів)
18.03.2021 в 22:07
І пагнал Данбасс паражняк в Європу...
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+3
-2
Forza INTER! (Покровск)
18.03.2021 в 22:08
Западенская гнида иди в очко
Ответить
+1
-2
Forza INTER! (Покровск)
18.03.2021 в 22:43
Вытирай очко в европе
Ответить
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
18.03.2021 в 21:54
Тікі-такери та дирява оборона, невже не можна розрізний пас дати (а-ля Малина). Краще тренер профі ніж Португаломовний який завалив кубок, ЛЧ, ЛЄ і чемп схоже також.
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+1
0
sheamus1806 (Тернопіль)
18.03.2021 в 21:52
вітао в мене нема слів простш
Ответить
0
0
сиси кейтч (Херсон)
18.03.2021 в 21:49
ШАХТЕР ПОМОЙКА АХМЕТОВСКАЯ ВЕСЬ МАТЧ ПЕШКОМ ПРОХОДИЛИ
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+2
-1
ZNAK_VOPROSA
18.03.2021 в 21:55
Помойка твой родной дом. Мамка тебя там родила, ущербный!
Ответить
+1
-1
сиси кейтч (Херсон)
18.03.2021 в 22:18
ТВОЯ МАМКА ШАЛАВА ДОНЕЦКАЯ ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА САСИ БОЛТ ГРЕБЕНЬ ОБОСАНЫЙ
0
-1
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 21:48
Уволят? Не уволят?
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 21:46
Учитесь у хорватов , клоуны
Ответить
+4
0
Locanus (Kiev)
18.03.2021 в 21:46
Реалу не програли, Інтеру не програли, а Ромі.... Ці контрасти - не ознака стабільності. Навіть з врахуванням того що цього сезону складний жереб в кротів був...
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+1
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.03.2021 в 21:43
Сейчас смотрю превью ДК-Вилья, от экспердов на фут 2 маразм полный!
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
18.03.2021 в 21:39
Так где камбек??
Ответить
+2
0
Dardolis (Первомайск)
18.03.2021 в 21:46
В следующем матче со Львовом, осталось узнать кто будет штатным пенальтистом в матче...
Ответить
+3
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.03.2021 в 21:38
Морозов -главный срнюк сзади подкрался!
Ответить
+1
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.03.2021 в 21:37
И вообще , если что виноват Каштру!
Ответить
0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.03.2021 в 21:36
Срочно звонить и строить лучано!!!
Ответить
0
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
18.03.2021 в 21:34
О!! Комментатор обвинил во всем Фонсеку, оказывается он знал то, что не знал Каштру , во разводят. где Леоненко!!! ОООО где пенальти монзуль, и т.д отдыхают!!!! И ВАР отдыхает!!! Все виноваты!!!
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0
0
shat (киев)
18.03.2021 в 21:33
тренер первый клоун , Рома играет в защите плотно , эти же полудурки на половине соперника , вы что себя с Барсой сравнили ? команда строится с защиты и далше прогресирует по линиям , Шахтер же с Каштру , всё тренирует наоборот , это не укрлига , где вас все бояться
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0
0
pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 21:29
Ещё не вечер будет и пять, только в его ворота. Кривцов - даунито.
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0
0
Golfik25 (Киев)
18.03.2021 в 21:23
Так где камбек о котором говорил Трубин? ещё 5 мячей заюьете за 30 минут?
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+3
0
shat (киев)
18.03.2021 в 21:14
пол команды топ , а вторая половина даунов . Не то что не понимают политику игры , но при всём этом ещё и тормозы . За Кривцова вообще молчу , он неондерталец во всей красе
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
18.03.2021 в 21:11
Увы! Патрик ни фига не святой(((
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
18.03.2021 в 21:11
Мужики !
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0
0
pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 21:09
Кривцов красавчик. Пол игры с трубиным перепасовывался, а потом ещё и голевой пас отдал. Супер игрок
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