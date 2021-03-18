  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде

Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Faisal HQ

Новина українською

Динамо в ответном матче 1/8 Лиги Европы после домашнего поражения 0:2 пытается на выезде сломить сопротивление Вильярреала.

Вот только начали киевляне не лучшим образом, пропустив уже на 13-й минуте после удара головой Морено.

Вильярреал – Динамо 2:0

Голы: Морено (13, 36)

Гол Морено:

Второй гол Морено:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 22:41
Второй гол - результат той возни у своих ворот.
Ответить
0
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.03.2021 в 22:38
Беспросветная тоска... ДК смотрится полным УГ на фоне второсортного испанского клуба. Здобулы!
Ответить
0
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:45
Вилья середняк примеры
Ответить
0
0
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:37
Ну шо совы ? Кукарекаете всё ...а сами то ещё хуже..
Ответить
0
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:36
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
18.03.2021 в 22:30
Славия забила...Давайте хоть ничью, есть шанс не потерять прямую путевку в ЛЧ...
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.03.2021 в 22:39
Зачем нам ЛЧ? Влетать скромным Боруссиям М? Мы и ЛЕ не тянем.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...