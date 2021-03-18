Вильярреал – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Динамо в ответном матче 1/8
Вот только начали киевляне не лучшим образом, пропустив уже на 13-й минуте после удара головой Морено.
Вильярреал – Динамо 2:0
Голы: Морено (13, 36)
Гол Морено:
Второй гол Морено:
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Комментарии (7)
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Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 22:41
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-1
wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.03.2021 в 22:38
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-1
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:45
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ДВ (Одесса)
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ДВ (Одесса)
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Dardolis (Первомайск)
18.03.2021 в 22:30
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
18.03.2021 в 22:39
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