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Победы лидеров! "Украина футбольная" с Павлом Кикотем - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная"

Победы лидеров! "Украина футбольная" с Павлом Кикотем - ВИДЕО

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная"

В выпуске:

  • Победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура;
  • Эксклюзив! Братья Шараи - надежда "Альянса";
  • Вторая лига: Цыткин начинает с победы, Худобяк возвращается.

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В статье: Павел Кикоть Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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