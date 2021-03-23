Победы лидеров! "Украина футбольная" с Павлом Кикотем - ВИДЕО
Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная"
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа ПФЛ "Украина футбольная"
В выпуске:
- Победы пяти лидеров, три разгрома 17-го тура;
- Эксклюзив! Братья Шараи - надежда "Альянса";
Вторая лига:Цыткин начинает с победы, Худобяк возвращается.
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Источник:ПФЛ
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