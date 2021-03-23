Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО

Легенда вратарского цеха, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху из "Динамо" Георгию Бущану, записав видеообращение и вспомнив недавнее фото в Киеве .

"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.

Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", – сказал Буффон.