Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО
Пожелал динамовцу успешной карьеры
instagram.com/official_group_georgiy_buschan
Легенда вратарского цеха, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху из "Динамо" Георгию Бущану, записав видеообращение и
"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.
Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", – сказал Буффон.
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