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Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО

Украинские
(5 голосов)

Пожелал динамовцу успешной карьеры

Легендарный Буффон записал видеообращение к Бущану - ВИДЕО

instagram.com/official_group_georgiy_buschan

Новина українською

Легенда вратарского цеха, голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон обратился к своему коллеге по цеху из "Динамо" Георгию Бущану, записав видеообращение и вспомнив недавнее фото в Киеве.

"Привет, Георгий. Это Буффон, надеюсь ты узнал меня. Хочу пожелать тебе большой и яркой карьеры. Помню нашу встречу, ты тогда попросил сделать совместное фото. Мне было действительно очень приятно.

Подумал, что ты такой молодой и прошел уже такой большой путь. У тебя еще много всего в будущем. Главное – впереди. Советую достичь тебе максимума. Верю в тебя, до встречи и удачи тебе от Джиджи", – сказал Буффон.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
23.03.2021 в 21:57
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