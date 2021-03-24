Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины открывала свой отборочный цикл к ЧМ-2022 выездным поединком против чемпиона мира – сборной Франции.

Французы начали активно и забили на 19-й минуте после красивого удара Гризманна, правда с намеками на офсайд в раннем развитии атаки.

Во втором половине первого тайма украинцы несколько активизировались, сделали несколько вылазок к воротам Льориса, но серьезно потревожить кипера хозяев не смогли.

Сразу после перерыва сборная Украины отыгралась. Не без удачи, после удара Сидорчука и серьезного рикошета от Кимпембе мяч закатился в угол ворот.

Франция – Украина 1:1

Голы: Гризманн (19) - Кимпембе (57, аг)

Гол Гризманна:

Обзор первого тайма:

Автогол Кимпембе: