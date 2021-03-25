Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
OptaJean
Французы начали активно и забили на 19-й минуте после красивого удара Гризманна, правда с намеками на офсайд в раннем развитии атаки.
Во втором половине первого тайма украинцы несколько активизировались, сделали несколько вылазок к воротам Льориса, но серьезно потревожить кипера хозяев не смогли.
Сразу после перерыва сборная Украины отыгралась. Не без удачи, после удара Сидорчука и серьезного рикошета от Кимпембе мяч закатился в угол ворот.
Остаток матча французы наседали, но наша сборная отбилась и везет важнейшее очко от фаворита группы.
Франция – Украина 1:1
Голы: Гризманн (19) - Кимпембе (57, аг)
Обзор матча:
Гол Гризманна:
Автогол Кимпембе:
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