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Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча

OptaJean

Новина українською

Сборная Украины открывала свой отборочный цикл к ЧМ-2022 выездным поединком против чемпиона мира – сборной Франции.

Французы начали активно и забили на 19-й минуте после красивого удара Гризманна, правда с намеками на офсайд в раннем развитии атаки.

Во втором половине первого тайма украинцы несколько активизировались, сделали несколько вылазок к воротам Льориса, но серьезно потревожить кипера хозяев не смогли.

Сразу после перерыва сборная Украины отыгралась. Не без удачи, после удара Сидорчука и серьезного рикошета от Кимпембе мяч закатился в угол ворот.

Остаток матча французы наседали, но наша сборная отбилась и везет важнейшее очко от фаворита группы.

Франция – Украина 1:1

Голы: Гризманн (19) - Кимпембе (57, аг)

Обзор матча:

Гол Гризманна:

Автогол Кимпембе:

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (25)
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Кююмалайнен (Київ)
25.03.2021 в 00:40
В моменте с голом жабоедов во-первых был офсайд, во-вторых Зина выключился из игры и позволил Гризманну пробить без помех
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.03.2021 в 00:11
Извините, господа чемпионы, забиваем как можем, пока...
Ответить
+2
-1
alex69 (Париж)
24.03.2021 в 23:42
Браво!!!
Ответить
+3
0
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 23:35
основний час нічия!!!!
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 23:13
Можливо цей гол --- відповідь на рішення швейцарських кантонів. А втім побачимо.
Ответить
+1
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
24.03.2021 в 23:08
Хорошо молодцы
Ответить
+4
0
alex69 (Париж)
24.03.2021 в 23:07
Дурака вкотили))), Сидор даже в ворота не попадал))) охо хооо!
Ответить
+1
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2021 в 23:14
Нам Швейцарія 3 "дурака" вколотила. Пора повертати.
Ответить
+5
-1
avatar
shat (киев)
24.03.2021 в 23:49
ты дурака можешь в зеркале увидеть , причём ежедневно , Олень
Ответить
+3
-1
kalan-86 (Анкара)
24.03.2021 в 23:06
Боженька все видит! Ура! Держись, Украина!
Ответить
+5
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
24.03.2021 в 23:06
Попади по воротах ніякого голу не було б, майстер вдарив мимо- результат на табло.
Ответить
+5
-2
TJSoccer (Харьков)
25.03.2021 в 00:06
суперкамент))) +1
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 23:05
а ось і воно, везіння. дідух повернув боржок. пс сидор лупонув мимо воріт, а рикошетом закотилось
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.03.2021 в 23:04
ахаха! "голасссо"!))))
Ответить
+1
-1
avatar
shat (киев)
24.03.2021 в 23:54
я думал ты умнее , а нет , показалось
Ответить
+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
24.03.2021 в 23:02
А Сидорчук дійсно творить..)
Ответить
+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
24.03.2021 в 22:46
Який Сидорчук? Зона капітана, він програвши підбір виключився з гри, два рази лажонув в одному епізоді...піжон.
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+3
-3
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 22:44
офсайд звісно був. але --- миколенко верхову боротьбу програв, зінченко теж програв, сидор удар не заблокував, ну і бущан не витягнув.
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+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
24.03.2021 в 22:51
Миколенко скинув на Кривцова, Кривцов в боротьбу, Зіна лажонув, на Сидорчуку ще його зона була, Бущан з того місця де він стояв- без шансів.
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+2
0
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 23:16
миколенко до мяча не дотягнувся.
+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
24.03.2021 в 23:21
Та ну.
+1
-1
мы за динамо (киев)
24.03.2021 в 23:24
подивись покадрово. чи може ти думаєш шо миколенко накидав в сторону воріт?
+1
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
24.03.2021 в 22:37
Сидорчук "творить" на полі.
Ответить
+1
-3
НикНиколаев (Минск)
24.03.2021 в 22:26
Почему с намеками, там явный без всяких намеков
Ответить
+5
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
24.03.2021 в 22:22
Оффсайд же ,чепушила ты слепая с флажком!!
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+10
-1


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