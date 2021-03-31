Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Украинцы открыли счет уже на 20-й минуте. После обрезки казахов в центре поля хозяева быстро доставили мяч к воротам и Роман Яремчук красивым ударом обвел вратаря.
До перерыва сборная Украины упустила еще несколько неплохих моментов, а вот на 59-й минуте казахи отыгрались после неспешной распасовки и не менее красивого удара Мужикова.
Украина – Казахстан 1:1
Голы: Яремчук (20) - Мужиков (59)
Гол Яремчука:
Обзор первого тайма:
Гол Мужикова:
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Комментарии (27)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Dnepr-75 (Днiпро)
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добрый) (город)
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