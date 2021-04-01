Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Украинцы открыли счет уже на 20-й минуте. После обрезки казахов в центре поля хозяева быстро доставили мяч к воротам и Роман Яремчук красивым ударом обвел вратаря.
До перерыва сборная Украины упустила еще несколько неплохих моментов, а вот на 59-й минуте казахи отыгрались после неспешной распасовки и не менее красивого удара Мужикова.
В оставшееся время Украина создала несколько отличных моментов, но реализация подвела. Итоговые 1:1 вряд ли могут порадовать.
Украина – Казахстан 1:1
Голы: Яремчук (20) - Мужиков (59)
Гол Яремчука:
Гол Мужикова:
Обзор матча:
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