Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины в рамках отбора к ЧМ-2022 31 марта в Киеве встречалась с Казахстаном.

Украинцы открыли счет уже на 20-й минуте. После обрезки казахов в центре поля хозяева быстро доставили мяч к воротам и Роман Яремчук красивым ударом обвел вратаря.

До перерыва сборная Украины упустила еще несколько неплохих моментов, а вот на 59-й минуте казахи отыгрались после неспешной распасовки и не менее красивого удара Мужикова.

В оставшееся время Украина создала несколько отличных моментов, но реализация подвела. Итоговые 1:1 вряд ли могут порадовать.

Украина – Казахстан 1:1

Голы: Яремчук (20) - Мужиков (59)

Гол Яремчука:

Гол Мужикова:

Обзор матча: