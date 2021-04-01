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Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(6 голосов)

Видеообзор поединка

Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины в рамках отбора к ЧМ-2022 31 марта в Киеве встречалась с Казахстаном.

Украинцы открыли счет уже на 20-й минуте. После обрезки казахов в центре поля хозяева быстро доставили мяч к воротам и Роман Яремчук красивым ударом обвел вратаря.

До перерыва сборная Украины упустила еще несколько неплохих моментов, а вот на 59-й минуте казахи отыгрались после неспешной распасовки и не менее красивого удара Мужикова.

В оставшееся время Украина создала несколько отличных моментов, но реализация подвела. Итоговые 1:1 вряд ли могут порадовать.

Украина – Казахстан 1:1

Голы: Яремчук (20) - Мужиков (59)

Гол Яремчука:

Гол Мужикова:

Обзор матча:

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В статье: Украина Казахстан
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Комментарии (48)
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alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 01:10
Тренер казахов сказал мы дадим бой украине --не поверили получайте --посмотрите на лицо Шевы когда нам забили гол --он понял это КОНЕЦ
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0
0
avatar
WI-FI (Киев)
01.04.2021 в 00:57
Давай ещё 10 комментов
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0
0
игорь 31 (Киев)
01.04.2021 в 00:28
Круто еще осталось сыграть в ничью с Монголией и проиграть Сан Марино и полный фарш.Гнать надо этих зажравшыхся звездюлек. такого позора я не видел. Вот почему мы и просрали Швейцарии в лозане. Днищеееееее.
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+1
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:18
Ми що, ось Німці вдома програли Македонії.
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:43
Вони своє повернуть, а от ми...
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0
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:17
Стає страшно, що будемо робити на ЧЄ? Ці ігри виявили, що фізична підготовка нашої збірної нікудишня, не витримують вони не те що 3 гри, але і дві. І ще не вміють вони грати проти команд оборонного плану, на краще вдається гра на контратаках. І ще не хватає нам швидких атакувальних півзахисників, таких як Коноплянка і Ярмоленко були в кращі роки. Натуралізовані бразіли теж нічого не показали. І саме головне, вдумайтеся, ці нічиї завойовані на своєму полі.
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
31.03.2021 в 23:56
у зины отобрать повязку он кривоногие пасы отдает как и малина просто потери на ровном месте мяч от ноги отскакивает у обоих
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+1
0
alex69 (Париж)
31.03.2021 в 23:46
Атаковать не умеем, индивидуального мастерства нет, и Шева запутался с тактиками.
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+2
0
dovguj (lviv)
31.03.2021 в 23:41
Не забирали би ці матчі зі Львова - мали б зараз теж 7очок як і жабоїди. А так - позорище!
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+2
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
31.03.2021 в 23:39
как можно в сборную приглашать футболистов играющих в Венгрии? кто мне пояснит это? венгерский чемпионат это же дворовой чемпионат
Ответить
+1
-2
Григорий Листопадов
31.03.2021 в 23:52
А как можно выставлять Михайличенко,НЕ играющего в Бельгии?
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:45
Он сегодня и не играл, присутствовал. Но у Шевы схемы супер секретные.
0
0
alex69 (Париж)
31.03.2021 в 23:38
Просто одно слово - ПОЗОР! )))
Ответить
0
0
Spivak63
31.03.2021 в 23:37
Поздравляю всех с очередной ничейкой, как там малиновский говорил ) ну сыграли в ничью, ну ничего страшного))
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0
-1
Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 00:36
откуда ты петушило вылезло?
Ответить
0
0
mr_bin (Александрия)
31.03.2021 в 23:36
не переймайтеся, хлоп'ята - у фіналі мають грати найсильніші.
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+2
0
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:36
Збірна сьогодні видає просто феєричний матч під назвою "наша пісня гарна, нова - починаймо її знову". Уявляю, як ті ж французи дивляться на все це й думають: Як же ми могли так ганебно зіграти?Констатуємо: відбір провалено.
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+1
0
fanat_football (Херсон)
31.03.2021 в 23:34
Главное не победа, главное - участие .
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:33
Приз конченных получат от болельщиков.
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 23:32
1.1 и не важно с кем и как. Или мы дурака заганяем, или нам ...... 1.1
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0
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
31.03.2021 в 23:31
Приз лева казахам отдать, нету у нас львов, леваки есть.
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+4
0
Spivak63
31.03.2021 в 23:29
А боснийцы франции проигрывают всего 0-1 ,.
Ответить
+1
-1
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:32
германия - македония 1-2 )))
Ответить
+2
-1
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:28
главное что Россия проиграла))))
Ответить
+3
-2
Algrab (Костопiль)
31.03.2021 в 23:51
закрийся, скотино...
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:46
Та до ср..ки ваши дрочеры.
Ответить
0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:24
Тошно смотреть на это дыр-дыр. С трех метров в ворота не попадут.
Ответить
+2
0
Spivak63
31.03.2021 в 23:22
Ну шо ? Коноплянка, Ярмола никакие )) Посмотрите кто на поле)) это же инвалиды!!! Какое ЕВРО какой МИР!! Откосите инвалиды шоб страну не позорить!!
Ответить
+5
-1
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:19
Снова обос рались. Шева, с натахой королевской легче заниматься 69, чем строить чемпионов?))
Ответить
+3
-1
Spivak63
31.03.2021 в 23:26
Ты чорт заманал тут в кждом коментарии королевскую вспоминаешь., ты чё озабоченый?
Ответить
+2
-2
добрый) (город)
31.03.2021 в 23:31
ему кроме чмоквашина никто не дает..вот и злой
+1
-2
Пришта Литин (Київ)
01.04.2021 в 00:39
Тебе заботиться уже поздно, иди висячку свою гнилую отмой , воняешь на всю ветку.
0
0
Primeval (Одесса)
31.03.2021 в 23:16
Зинченко обрезался, Карваев непонятно что делал, пипец кароч
Ответить
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
31.03.2021 в 23:13
Что делает на поле шапаренко? Сколько можно?!?!
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:15
Сейчас на каваленку поменяют.
Ответить
+1
-1
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
31.03.2021 в 23:13
Время есть, можно ещё и проиграть.
Ответить
+2
-1
Spivak63
31.03.2021 в 23:12
Зубков калека!!! Короче питра с.ы!
Ответить
+3
0
alex69 (Париж)
31.03.2021 в 23:12
Деревянный наш Зубков, а вы Ярмола- Ярмола, да Ярмола давно забил бы!)))
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 23:17
Да, зубков показал кто он на самом деле.
Ответить
+2
-1
Met (Харьков)
31.03.2021 в 23:06
Молодці казахстанці! Слід віддати належне. Нашу ж оборону під нід,та щонайменше три чверті з них не викликати найближчим часом.
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+5
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.03.2021 в 23:06
Мда... маскот Гвардиолы допижонился, защита дружно смотрела, как казахи забивают ...
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0
0
Spivak63
31.03.2021 в 23:04
В мешок всех и с моста!!! Я как то тут писал казахи наших вшкварят, это какая то шо.па!
Ответить
0
-1
mr_bin (Александрия)
31.03.2021 в 23:03
ця розпасовка... як з анекдоту - так, не стоїть, зате як висить!
Ответить
+1
0
alex69 (Париж)
31.03.2021 в 23:01
Аха ха ха, нате получите - распишитесь, пи*дарасы!!! Доигрались, допасовались, это неизлечимооо!!!
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+2
-2
att119 (Луцьк)
31.03.2021 в 22:59
Нічого особливого, такі треба забивати Французам, а Казахстану робити дубль як мінімум.
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0
0
alex69 (Париж)
31.03.2021 в 22:56
Опять остановились, опять перепасовка взад - впоперек
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+1
0
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ProstoFAN (Донецк)
31.03.2021 в 22:24
Красивый удар
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alex69 (Париж)
31.03.2021 в 22:20
Браво Роман!
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0
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