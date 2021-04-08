Футзал. Украина – Дания 8:2. Видео голов и обзор матча

Украинская сборная по футзалу провела свой пятый матч в рамках отбора к чемпионату Европы.

Во втором из спаренных матчей украинцы снова разгромили датчан. На этот раз, со счетом 8:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина – Дания 8:2

Голы: Корcун (5), Микитюк (10), Малышко (11), Абакшин (12), Лебедь (19, 26), Разуванов (22, 38) – Годдар (5), Скотт-Расмуссен (11)

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