Футзал. Украина – Дания 8:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Сергія Потапова - УАФ
Украинская сборная по футзалу провела свой пятый матч в рамках отбора к чемпионату Европы.
Во втором из спаренных матчей украинцы снова разгромили датчан. На этот раз, со счетом 8:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Корcун (5), Микитюк (10), Малышко (11), Абакшин (12), Лебедь (19, 26), Разуванов (22, 38) – Годдар (5), Скотт-Расмуссен (11)
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