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Отбор женского Евро-2022. Украина - Северная Ирландия 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Отбор женского Евро-2022. Украина - Северная Ирландия 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/northernireland

Новина українською

Женская сборная Украины сыграла свой первый матч плей-офф раунда отбора Евро-2022. Подопечные Натальи Зинченко в Ковалевке принимали представительниц Северной Ирландии.

Несмотря на условный фаворитизм нашей команды (наша сборная дважды ранее побеждала в товарищеских матчах), украинки проиграли со счетом 1:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Северная Ирландия 1:2

Голы: Апанащенко (22) - Фарнесс (5), Меджилл (57)

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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