Отбор женского Евро-2022. Украина - Северная Ирландия 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/northernireland
Женская сборная Украины сыграла свой первый матч плей-офф раунда отбора Евро-2022. Подопечные Натальи Зинченко в Ковалевке принимали представительниц Северной Ирландии.
Несмотря на условный фаворитизм нашей команды (наша сборная дважды ранее побеждала в товарищеских матчах), украинки проиграли со счетом 1:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Апанащенко (22) - Фарнесс (5), Меджилл (57)
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