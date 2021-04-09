Отбор женского Евро-2022. Украина - Северная Ирландия 1:2. Видео голов и обзор матча

Женская сборная Украины сыграла свой первый матч плей-офф раунда отбора Евро-2022. Подопечные Натальи Зинченко в Ковалевке принимали представительниц Северной Ирландии.

Несмотря на условный фаворитизм нашей команды (наша сборная дважды ранее побеждала в товарищеских матчах), украинки проиграли со счетом 1:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Украина - Северная Ирландия 1:2

Голы: Апанащенко (22) - Фарнесс (5), Меджилл (57)