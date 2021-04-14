Плей-офф отбора женского Евро-2022. Северная Ирландия - Украина 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
irishfa.com
13 апреля женская сборная Украины сыграла свой второй матч плей-офф раунда отбора Евро-2022.
После поражения в домашнем матче со счетом 1:2, украинки пытались взять реванш в Белфасте, однако зацепиться за позитивный результат не смогли.
Два сухих пропущенных гола, странный фол на удаление, и как итог – повторное поражение со счетом 0:2.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Каллахан (55), Колдуэлл (90+6)
Удаление: Панцулая (88)
Обзор матча:
Видео голов:
Удаление Панцулаи:
The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId— Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021
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