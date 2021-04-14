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Плей-офф отбора женского Евро-2022. Северная Ирландия - Украина 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Плей-офф отбора женского Евро-2022. Северная Ирландия - Украина 2:0. Видео голов и обзор матча

irishfa.com

Новина українською

13 апреля женская сборная Украины сыграла свой второй матч плей-офф раунда отбора Евро-2022.

После поражения в домашнем матче со счетом 1:2, украинки пытались взять реванш в Белфасте, однако зацепиться за позитивный результат не смогли.

Два сухих пропущенных гола, странный фол на удаление, и как итог – повторное поражение со счетом 0:2.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Северная Ирландия – Украина 2:0 (по сумме двух матчей – 4:1)

Голы: Каллахан (55), Колдуэлл (90+6)

Удаление: Панцулая (88)

Обзор матча:

Видео голов:

Удаление Панцулаи:

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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