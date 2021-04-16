Ванат делает разницу. Чемпионат U-21. Шахтер - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
В пятницу, 16 апреля, в рамках матча 22-го тура молодежного чемпионата "Динамо" U-21 обыграло сверстников из "Шахтера" со счетом 2:0
Киевляне одержали победу благодаря дублю нападающего Владислава Ваната.
О том, как это было, смотрите в видеообзоре ниже.
Голы: Ванат, 27, 71
Обзор матча:
Первый гол Ваната:
Второй гол Ваната:
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
16.04.2021 в 19:32
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