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Ванат делает разницу. Чемпионат U-21. Шахтер - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Ванат делает разницу. Чемпионат U-21. Шахтер - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В пятницу, 16 апреля, в рамках матча 22-го тура молодежного чемпионата "Динамо" U-21 обыграло сверстников из "Шахтера" со счетом 2:0

Киевляне одержали победу благодаря дублю нападающего Владислава Ваната.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре ниже.

Шахтер U-21 - Динамо U-21 0:2

Голы: Ванат, 27, 71

Обзор матча:

Первый гол Ваната:

Второй гол Ваната:

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
16.04.2021 в 19:32
чекаю повтору від старших
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