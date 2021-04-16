Ванат делает разницу. Чемпионат U-21. Шахтер - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 16 апреля, в рамках матча 22-го тура молодежного чемпионата "Динамо" U-21 обыграло сверстников из "Шахтера" со счетом 2:0

Киевляне одержали победу благодаря дублю нападающего Владислава Ваната.

О том, как это было, смотрите в видеообзоре ниже.

Шахтер U-21 - Динамо U-21 0:2

Голы: Ванат, 27, 71

Обзор матча:

Первый гол Ваната:

Второй гол Ваната: