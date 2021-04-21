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На пути к золотому дублю. Агробизнес - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

На пути к золотому дублю. Агробизнес - Динамо 0:3. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо в Тернополе сыграло полуфинальный матч Кубка Украины против перволиговского Агробизнеса.

Преимущество киевлян было слишком заметным, и подопечные Луческу без особых проблем разобрали соперника – 3:0.

О том, что и как происходило в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

Агробизнес - Динамо 0:3

Голы: Богдан Леднев 45, Артем Беседин 67, Виталий Буяльский 81

Обзор матча:

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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