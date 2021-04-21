  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Александрия – Заря. Видео голов, обзор матча и серия пенальти
В тренде

Александрия – Заря. Видео голов, обзор матча и серия пенальти

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Александрия – Заря. Видео голов, обзор матча и серия пенальти

Новина українською

Александрия и Заря в очном противостоянии выясняли, кто более достоин сыграть в финале Кубка Украины.

В полуфинальном матче луганчане открыли счет, однако горожане отыгрались в самой концовке.

В итоге, дело переросло в серию пенальти, где больше повезло луганчанам.

О всем самом интересном в матче смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Александрия" - "Заря" 1:1; пен.: 3:4

Голы: Валерий Бондаренко 90+1 (пен.) - Владислав Кочергин 20

Обзор матча:

Серия пенальти:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...