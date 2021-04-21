Александрия – Заря. Видео голов, обзор матча и серия пенальти
Видеообзор поединка
Александрия и Заря в очном противостоянии выясняли, кто более достоин сыграть в финале Кубка Украины.
В полуфинальном матче луганчане открыли счет, однако горожане отыгрались в самой концовке.
В итоге, дело переросло в серию пенальти, где больше повезло луганчанам.
О всем самом интересном в матче смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Валерий Бондаренко 90+1 (пен.) - Владислав Кочергин 20
Обзор матча:
Серия пенальти:
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