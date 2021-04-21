Александрия – Заря. Видео голов, обзор матча и серия пенальти

Александрия и Заря в очном противостоянии выясняли, кто более достоин сыграть в финале Кубка Украины.

В полуфинальном матче луганчане открыли счет, однако горожане отыгрались в самой концовке.

В итоге, дело переросло в серию пенальти, где больше повезло луганчанам.

О всем самом интересном в матче смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Александрия" - "Заря" 1:1; пен.: 3:4

Голы: Валерий Бондаренко 90+1 (пен.) - Владислав Кочергин 20

Обзор матча:

Серия пенальти: