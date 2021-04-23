А был ли пенальти? Мариуполь - Рух 0:3. Видео голов и обзор матча

Календарь 23-го тура УПЛ открывал поединок, в котором Мариуполь играл с Рухом.

Поединок завершился не только разгромным поражением номинальных хозяев, но и довольно спорным пенальти, с которого этот разгром и начался.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Мариуполь - Рух 0:3

Голы: Юрий Климчук 66 (пен.), Андрей Борячук 76, Василий Рунич 88

Обзор матча: