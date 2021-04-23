А был ли пенальти? Мариуполь - Рух 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcmariupol.com
Календарь 23-го тура УПЛ открывал поединок, в котором Мариуполь играл с Рухом.
Поединок завершился не только разгромным поражением номинальных хозяев, но и довольно спорным пенальти, с которого этот разгром и начался.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Юрий Климчук 66 (пен.), Андрей Борячук 76, Василий Рунич 88
Обзор матча:
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Footballer16
23.04.2021 в 22:24
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