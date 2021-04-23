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А был ли пенальти? Мариуполь - Рух 0:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

А был ли пенальти? Мариуполь - Рух 0:3. Видео голов и обзор матча

fcmariupol.com

Новина українською

Календарь 23-го тура УПЛ открывал поединок, в котором Мариуполь играл с Рухом.

Поединок завершился не только разгромным поражением номинальных хозяев, но и довольно спорным пенальти, с которого этот разгром и начался.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Мариуполь - Рух 0:3

Голы: Юрий Климчук 66 (пен.), Андрей Борячук 76, Василий Рунич 88

Обзор матча:

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В статье: ФК Мариуполь Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Footballer16
23.04.2021 в 22:24
Нарушение было, а пенальти нет. Бездарные у нас судьи.Хотя шахтёрцу по барабану, они свою миссию донора выполнили.
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